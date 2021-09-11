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DSİ Genel Müdürü Yıldız, iki barajda su tutma ve depolama işlemlerinin başladığını duyurdu

AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi
DSİ Genel Müdürü Yıldız, iki barajda su tutma ve depolama işlemlerinin başladığını duyurdu

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Şırnak Musatepe Barajı'nda su tutma işlemlerinin, Artvin Merkez Seyitler Köyü Yeraltı Barajı ve sulaması inşaatında ise su depolama işlemlerinin başladığını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Şırnak Musatepe Barajı'nda su tutma işlemlerinin, Artvin Merkez Seyitler Köyü Yeraltı Barajı ve sulaması inşaatında ise su depolama işlemlerinin başladığını bildirdi.

DSİ'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yıldız'ın görüşlerine yer verildi.

Yıldız, Şırnak Musatepe Barajı'ndaki çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Şırnak Musatepe Barajı'nda su tutma yapısına ait imalatlar tamamlanarak 8 Eylül saat 12.00 itibarıyla derivasyon girişi su tutma kirişleri indirilmek ve tıkaç betonuna başlanmak suretiyle su tutma işlemlerine başlanmıştır." bilgisini paylaştı.

Barajın temelden yüksekliğinin 66 metre olduğunu aktaran Yıldız, "Baraj, 25,26 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacaktır. Barajda kurulacak 2 megavat kurulu güç enerji santrali ile yıllık 6,812 milyon kilovat saat enerji üretimi sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Artvin Merkez Seyitler Köyü Yeraltı Barajı'nda su depolanmaya başlandı

Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığınca 2023'e kadar tamamlanacak 150 Yeraltı Barajı ve YAS Suni Besleme Projesi kapsamında, DSİ Çoruh projeleri 26'ncı Bölge Müdürlüğünce inşa edilmekte olan Artvin Merkez Seyitler Köyü Yeraltı Barajı ve sulaması inşaatının da tamamlandığını belirtti.

Barajda su depolanmaya başlandığını aktaran Yıldız, depolanacak su ile 650 dekar tarım arazisinin sulanacağını bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Yıldız, iki barajda su tutma ve depolama işlemlerinin başladığını duyurdu

DSİ Genel Müdürü Yıldız, iki barajda su tutma ve depolama işlemlerinin başladığını duyurdu

DSİ Genel Müdürü Yıldız, iki barajda su tutma ve depolama işlemlerinin başladığını duyurdu

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri
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