(DRONE) Sürülerin dinlenme ve su içme yatağı Muradiye Kanyonu - Haberler
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(DRONE) Sürülerin dinlenme ve su içme yatağı Muradiye Kanyonu

AA / Özkan Bilgin - Haberler | Güncel

Muradiye Kanyonu (Drone) Kanyondaki sürüler (Drone) VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Muradiye Kanyonu, kurak geçen bir yılda sürüler için hayati öneme sahip.

Muradiye Kanyonu ( Drone )

Kanyondaki sürüler (Drone) VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Muradiye Kanyonu, kurak geçen bir yılda sürüler için hayati öneme sahip. Çobanlar tarafından yüksek kesimlerde otlatılan sürüler, gün içinde dinlenmeleri ve su içmeleri için kara yolundan geçirilip, kanyona getiriliyor. Yeşilliğin ve suyun az bulunduğu arazide, ortasından su geçen kanyon, Muradiye Şelalesi'ni de besliyor.

(DRONE) Sürülerin dinlenme ve su içme yatağı Muradiye Kanyonu

(DRONE) Sürülerin dinlenme ve su içme yatağı Muradiye Kanyonu

(DRONE) Sürülerin dinlenme ve su içme yatağı Muradiye Kanyonu

(DRONE) Sürülerin dinlenme ve su içme yatağı Muradiye Kanyonu
AA / Özkan Bilgin - Son Dakika Haberleri
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Haber: (DRONE) Sürülerin dinlenme ve su içme yatağı Muradiye Kanyonu - Haberler
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