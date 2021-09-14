(DRONE) Sürülerin dinlenme ve su içme yatağı Muradiye Kanyonu

Muradiye Kanyonu ( Drone )

Kanyondaki sürüler (Drone) VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Muradiye Kanyonu, kurak geçen bir yılda sürüler için hayati öneme sahip. Çobanlar tarafından yüksek kesimlerde otlatılan sürüler, gün içinde dinlenmeleri ve su içmeleri için kara yolundan geçirilip, kanyona getiriliyor. Yeşilliğin ve suyun az bulunduğu arazide, ortasından su geçen kanyon, Muradiye Şelalesi'ni de besliyor.