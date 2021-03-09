Dr. Özlem Biçer'den anlamlı proje
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Dr. Özlem Biçer'den anlamlı proje

09.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:52
Dr. Özlem Biçer'den anlamlı proje

Başarılı müzik hayatı yanında kadınlara ve çocuklara olan duyarlılığıyla da bildiğimiz Sanatçı Zara ve ülkemizin en önemli kadın cerrahlarından Dr. Melike Batukan da aynı proje için Dr. Özlem Biçer ile buluştu.

Başarılı müzik hayatı yanında kadınlara ve çocuklara olan duyarlılığıyla da bildiğimiz Sanatçı Zara ve ülkemizin en önemli kadın cerrahlarından Dr. Melike Batukan da aynı proje için Dr. Özlem Biçer ile buluştu.

'Ben Hep Çok Sevdim' şiir şelalesi olarak bir kitap haline getirildi.

'Bir kadının en büyük aşkı evladıdır' diyen üç başarılı anne, bu projenin tüm gelirini Minik Kalplerle Elele (Mika-Der) derneğine bağışlıyor.

Kitap, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde okuyucu ile buluştu.

"Geleceğimiz Çocuklarımız" için ülkemizin Güzide Sanatçılarından Zara, Ercan Saatçi, Behzat Uygur, Mustafa Üstündağ ve Ziynet Sali, Cenk Eren Şiirleri stüdyoda seslendirdi. Youtube kanalından elde edilecek videoların geliri Mikader'e bağışlanacak.

Ayrıca şiir müzikleri bu proje için özel olarak Zara tarafından besteledi.

Ufuk Yıldırım, Ercan Saatçi'nin şiirinde piyano ile eşlik ederken projenin aranjörlüğünü Özgür Can Çoban üstlendi.

ŞİİRLER: Dr. Özlem Biçer

BESTELER: Zara

ARANJÖR: Özgür Can Çoban

STÜDYO: Stüdyo Dükkan

MIX/MASTERING: Ertan Keser

GİTAR/PİYANO: Emre Parlak

KEMAN: Hüseyin Kemancı

PİYANO Emre Merallı

PİYANO: Ufuk Yıldırım

UD: Özdemir Güz

Kaynak: Hürriyet

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