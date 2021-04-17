Dr. Biran Ekici kimdir? Kanal D Konuştukça programı konuğu: Dr. Biran Ekici ne doktoru, biyografisi nedir?

1999 Yılında Çukurova Tıp Fakültesi'ndeki öğrenimini tamamlayıp Mezuniyetinden sonra 2002 yılına kadar profesyonel müzikle uğraşıp; Yavuz Bingöl, Haluk Levent, Harun Kolçak, Kurtuluş gibi değerli müzisyenlere perküsyon ve bateri çalmıştır. Hobi olarak müzik çalışmalarına devam eden Dr. Biran Ekici kimdir? Kanal D Konuştukça programı konuğu: Dr. Biran Ekici ne doktoru? Dr. Biran Ekici nereli, mesleği nedir? Dr. Biran Ekici kaç yaşında? Dr. Biran Ekici hayatı ve biyografisi nedir?

1999 Yılında Çukurova Tıp Fakültesi'ndeki öğrenimini tamamlayıp Mezuniyetinden sonra 2002 yılına kadar profesyonel müzikle uğraşıp; Yavuz Bingöl, Haluk Levent, Harun Kolçak, Kurtuluş gibi değerli müzisyenlere perküsyon ve bateri çalmıştır. Hobi olarak müzik çalışmalarına devam eden Dr. Biran Ekici kimdir? Kanal D Konuştukça programı konuğu: Dr. Biran Ekici ne doktoru? Dr. Biran Ekici nereli, mesleği nedir? Dr. Biran Ekici kaç yaşında? Dr. Biran Ekici hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

DR. BİRAN EKİCİ KİMDİR?

Dr Biran Ekici 1973 Yılında Adana'da doğmuştur. 1989 yılında Adana Fen Lisesi'nden mezun olan Biran Ekici 1999 Yılında Çukurova Tıp Fakültesi'ndeki öğrenimini tamamladı.

• Mezuniyetinden sonra 2002 yılına kadar profesyonel müzikle uğraşıp; Yavuz Bingöl, Haluk Levent, Harun Kolçak, Kurtuluş gibi değerli müzisyenlere perküsyon ve bateri çalmıştır. Hobi olarak müzik çalışmalarına devam etmektedir.

• 2002-2007 Yılları Arası Adıyaman'da Aile Hekimi Olarak Çalışıp Adıyaman'ın En İyi Aile Hekimi Seçilmiştir.

• 2006 Yılında Ankara'da Sağlık Bakanlığına Bağlı Flavius Estetik Ve Eğitim Merkezinden Eğitim Alarak Medikal Estetik Hekimi Sertifikası Almıştır.

• Her Yıl Düzenlenen Monte Carlo'daki "Dünya Anti Aging Kongresi"ne Katılıp Eğitimler Almıştır.

• Yurtiçi Medikal Estetik Hekimler DerneğiKongre Ve Yurt Dışında İmcas Kongrelerine Katılmaktadır.

İstanbul'da 2010 Yılından Beri;

• Clinic İstanbul

• Maya Estetik

• Sır Poliklinik

• Mirabel Estetik

• Dermapoint Clinic

Dr.Biran Ekici evlidir ve 1 çocuk babasıdır.

Yapmış olduğu işlemlerden bazıları, H100 Aşısı, Kleopatra Aşısı, Saç PRP'si, Dudak Dolgusu ve Botox.