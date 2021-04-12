DP lideri Uysal: Vatandaşımızla hemhal olacağız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DP lideri Uysal: Vatandaşımızla hemhal olacağız

Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN - Haberler | Politika
DP lideri Uysal: Vatandaşımızla hemhal olacağız

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye'yi 5 yıllık dönemde yeni yükselen güç merkezlerinden biri haline getirebilecek güce sahip olduklarını belirtip, "Toplumun her kesiminin beklentilerini, hayallerini ortaya dökecek politikalarımızla kademe kademe her noktada...

Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz
Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye'yi 5 yıllık dönemde yeni yükselen güç merkezlerinden biri haline getirebilecek güce sahip olduklarını belirtip, "Toplumun her kesiminin beklentilerini, hayallerini ortaya dökecek politikalarımızla kademe kademe her noktada vatandaşımızla hemhal olacağız" dedi.

DP Genel Başkanı Uysal, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Kafede esnaf odası başkanlarıyla bir araya gelen Uysal, "Milletten aldığımız yetkiyle milletin kürsüsünden seslenerek, sonuna kadar vatandaşın hakkını savunacağız. Bir büyük hizmet geleneğinin içinden süzülerek gelmiş tecrübesi, kadroları ve fikir derinliği ile millet önünde bu büyük ülkeyi 3-5 yıllık periyotta yeni yükselen güç merkezlerinden biri haline getirebilecek gücümüz de vardır, kadrolarımız da vardır, irademiz de vardır. Toplumun her kesiminin beklentilerini, hayallerini ortaya dökecek politikalarımızla kademe kademe her noktada vatandaşımızla hemhal olacağız" diye konuştu.DP lideri Uysal ve beraberindeki Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un atkısı hediye edildi. Uysal, açıklamalarının ardından esnaf odası başkanları ve temsilcileri ile sohbet etti.


DP lideri Uysal: Vatandaşımızla hemhal olacağız
DP lideri Uysal: Vatandaşımızla hemhal olacağız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Alparslan Türkeş
Magazin Ersin Korkut Demet Akalın Burcu Biricik Canan Ergüder
Spor Muslera Arda Turan Necip Uysal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: DP lideri Uysal: Vatandaşımızla hemhal olacağız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 15:57:42. #1.15#
title