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Dövizdeki ani düşüş Kocaeli'deki döviz bürolarını boş bıraktı

Dövizdeki ani düşüş Kocaeli'deki döviz bürolarını boş bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Dövizin ani düşüşüyle birlikte Kocaeli'deki döviz bürolarında hareketlilik yaşanmadı.

KOCAELİ (İHA) - Dövizin ani düşüşüyle birlikte Kocaeli'deki döviz bürolarında hareketlilik yaşanmadı.

Dün akşam gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte dolar da düşmeye başladı. Dövizde yaşanan ani hareketlilik sebebiyle Kocaeli'de döviz büroları boş kaldı.

Döviz bürosu müdürü Emre Seyhan, "Bunun bir suni yükseliş olduğunu, bir yerden geri döneceğini defalarca söylemiştik ama bu bizim beklediğimizden biraz daha erken oldu. Son dönemlerde herkes elindeki birikimleri değerlendirmek istedi. Herkes dolara, Euro'ya rağbet etti. Piyasanın verdiği tepkide buna göre oldu. Fiyat suni bir yükselişle 18 - 18,30 lira bandına kadar çıkmış oldu. Bununda dün hükümet tarafından yapılan açıklamayla bir anda nasıl geriye geldiğini herkes görmüş oldu. Benim söylemek istediğim şey şu; herkes pozisyonunu korumalı, panikle işlem yapmamalı. Yani panik alımlarından ve panik satışlarından uzak durulmalı. Beraberinde piyasanın daha çok çözülmesini getiriyor. Altın uzun vade bir yatırımdır, kısa vadede her zaman yatırımcısını üzebilir. İnşallah hükümetimiz tarafından alınan kararlar insanımıza, yurdumuza ve milletimize hayırlı olur" dedi. - KOCAELİ

Dövizdeki ani düşüş Kocaeli'deki döviz bürolarını boş bıraktı

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