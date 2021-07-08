Döşemealtı'nda işçi ile işveren buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Döşemealtı'nda işçi ile işveren buluştu

Döşemealtı'nda işçi ile işveren buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Döşemealtı Belediyesi Nar Masa bünyesindeki İşkur Ofisi, işveren ile iş arayanları bir araya getirdi.

Döşemealtı Belediyesi Nar Masa bünyesindeki İşkur Ofisi, işveren ile iş arayanları bir araya getirdi. Ofis, pandeminin yayıldığı ve tedbirlerin en üst düzeye çıktığı 2020 yılı Mart ayından bugüne 416, 2021 yılı Haziran ayında da 46 kişinin işe yerleşmesine aracılık etti.

İstihdam konusunda çalışma yürüten ofise her gün onlarca kişi başvuru yapıyor. Kentte ve ilçe genelinde işçi arayan kurumlar bir havuzda toplanıyor. Ofis görevlileri, aranan iş ve işçi profiline uygun olarak özel sektörle başvuru sahibini görüştürüyor. Pandeminin yayıldığı ve tedbirlerin en üst düzeye çıktığı 2020 yılı Mart ayından bugüne Ofise 2 bin 581 kişi başvurdu. İşçi arayan firmalara yönlendirilen 416 kişi farklı sektörlerde işe başladı. 2021 yılı Ocak ayından bugüne bin 156 kişi ofise başvurdu.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, konu ile ilgili "Sosyal belediyeciliğin gereği olarak işsiz vatandaşlarımızın da iş sahibi olabilmesi için çalışıyoruz. Pandemi koşullarının hakim olduğu zorlu süreçte de hem ekiplerimiz hem de iş insanlarımız büyük özveriyle çalıştı. Bu şartlar altında üretim yapan ve istihdama katkı sağlayan iş insanlarımıza ve özverili çalışmalarından dolayı personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Döşemealtı'nda işçi ile işveren buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Şevval Sam Ajda Pekkan İbrahim Selim
Spor Balotelli Erol Bulut Burak Elmas Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Döşemealtı'nda işçi ile işveren buluştu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 12:52:36. #1.15#

title