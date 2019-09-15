Dorian'dan sonra Humberto: Bahamalar'da yaralar sarılmadan yeni bir afet kapıda

15.09.2019 19:30

Dorian Kasırgası'yla tarihinin en büyük doğa felaketini yaşayan Bahama adaları, henüz yaralarını saramadan başka bir fırtınayla mücadele ediyor.



Humberto adı verilen tropik fırtına, Dorian'ın yerle bir ettiği Bahamaları aşırı yağışlar ve kuvvetli rüzgarla vurdu. Meteoroloji uzmanları, hızı saatte 85 kilometreye varan Humberto'nun hafta başında kasırgaya dönüşebileceği uyarısında bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle