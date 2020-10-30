Dönerde patent başvurusu sayısı 4 bine yaklaştı

Türk Patent Enstitüsü'ne döner markası için son on ayda 3 bin 895 yeni marka başvurusu yapıldı.

Türk Patent Enstitüsü'ne döner markası için son on ayda 3 bin 895 yeni marka başvurusu yapıldı.

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) döner için yapılan marka başvurularına ilişkin rakam verdi. Federasyon, Türk Patent Enstitüsü'ne döner markası başvurularında üst üste rekorlar kırıldığını belirterek, son on ayda 3 bin 895 yeni marka patent başvurusu yapıldığını duyurdu.

"Döner Türkiye'nin yeni ihracat kalemi olacak"

Konu ile ilgili görüş veren UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan; "Döner için yapılacakların hepsini belli bir plan dahilinde yürütüyoruz. Uluslararası Döner Federasyonu ile dünyanın en güvenilir hızlı yemeği olan dönerimizin üretiminden satışına, çalışanından gıda güvenilirliğine kadar bir çok alanda yeni bir dönem başladı. Dönerin uluslararası rekabet gücünü artırma gayretindeyiz" dedi.

"Federasyondan önce döner sektörünün adı vardı ama kendisi yoktu" diyen Mercan, "Şimdi ilgili bakanlıklar ve bürokratlarımız ile geliştirdiğimiz projeler ile adım adım güçlü bir sektörün temellerini atıyoruz. Tabi çalışmalarımız sahada yatırımcılarımıza güven veriyor. Yeni açılan döner üretim tesisleri ve satış noktalarının fazlalığı da bu güvenin bir sonucu" ifadelerini kullandı.

Federasyon olarak en büyük hedeflerinden birisinin de Türkiye'ye yeni bir ihracat kalemi olarak döneri kazandırmak olduğunu vurgulayan Mercan, "Türkiye'nin 7 bölgesinde yeni entegre üretim tesisleri açılacak. Binlerce yeni istihdam alanı açılacak. Bu tesislerde üretilen sağlıklı dönerler hem iç pazara sunulacak hem de yurt dışına ihraç edilecek. Federasyonumuz uluslararası düzeyde döner sektörünü temsil ediyor. 140 ülkede üretici ve döner satış noktaları ile toplam yaklaşık 2 buçuk milyon kişiyi temsil ediyoruz. Bütün amacımız sektörümüzün global rekabet gücünü artırırken ülkemizi temsil kabiliyetini artırmak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı