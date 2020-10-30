Dönerde patent başvurusu sayısı 4 bine yaklaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dönerde patent başvurusu sayısı 4 bine yaklaştı

30.10.2020 09:03 | Son Güncelleme: 30.10.2020 09:07
Dönerde patent başvurusu sayısı 4 bine yaklaştı

Türk Patent Enstitüsü'ne döner markası için son on ayda 3 bin 895 yeni marka başvurusu yapıldı.

Türk Patent Enstitüsü'ne döner markası için son on ayda 3 bin 895 yeni marka başvurusu yapıldı.

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) döner için yapılan marka başvurularına ilişkin rakam verdi. Federasyon, Türk Patent Enstitüsü'ne döner markası başvurularında üst üste rekorlar kırıldığını belirterek, son on ayda 3 bin 895 yeni marka patent başvurusu yapıldığını duyurdu.

"Döner Türkiye'nin yeni ihracat kalemi olacak"

Konu ile ilgili görüş veren UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan; "Döner için yapılacakların hepsini belli bir plan dahilinde yürütüyoruz. Uluslararası Döner Federasyonu ile dünyanın en güvenilir hızlı yemeği olan dönerimizin üretiminden satışına, çalışanından gıda güvenilirliğine kadar bir çok alanda yeni bir dönem başladı. Dönerin uluslararası rekabet gücünü artırma gayretindeyiz" dedi.

"Federasyondan önce döner sektörünün adı vardı ama kendisi yoktu" diyen Mercan, "Şimdi ilgili bakanlıklar ve bürokratlarımız ile geliştirdiğimiz projeler ile adım adım güçlü bir sektörün temellerini atıyoruz. Tabi çalışmalarımız sahada yatırımcılarımıza güven veriyor. Yeni açılan döner üretim tesisleri ve satış noktalarının fazlalığı da bu güvenin bir sonucu" ifadelerini kullandı.

Federasyon olarak en büyük hedeflerinden birisinin de Türkiye'ye yeni bir ihracat kalemi olarak döneri kazandırmak olduğunu vurgulayan Mercan, "Türkiye'nin 7 bölgesinde yeni entegre üretim tesisleri açılacak. Binlerce yeni istihdam alanı açılacak. Bu tesislerde üretilen sağlıklı dönerler hem iç pazara sunulacak hem de yurt dışına ihraç edilecek. Federasyonumuz uluslararası düzeyde döner sektörünü temsil ediyor. 140 ülkede üretici ve döner satış noktaları ile toplam yaklaşık 2 buçuk milyon kişiyi temsil ediyoruz. Bütün amacımız sektörümüzün global rekabet gücünü artırırken ülkemizi temsil kabiliyetini artırmak" dedi. - İSTANBUL

Dönerde patent başvurusu sayısı 4 bine yaklaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aslı Enver Hande Erçel Birkan Sokullu Caner Cindoruk
Spor Falcao Can Bartu Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Josef De Souza
Daha Fazla Ölü Fransa Saldırı Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dönerde patent başvurusu sayısı 4 bine yaklaştı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 09:20:12. #1.14#
title