KÜTAHYA DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI, ULAŞIMI AKSATTI
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KÜTAHYA DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI, ULAŞIMI AKSATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Domaniç'te etkili olan kar yağışı, İnegöl karayolu Kocayayla geçidindeki ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri zincirsiz ve kış lastiğini olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

KÜTAHYA DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI, ULAŞIMI AKSATTI
KÜTAHYA DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI, ULAŞIMI AKSATTI
KÜTAHYA DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI, ULAŞIMI AKSATTI
KÜTAHYA DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI, ULAŞIMI AKSATTI
KÜTAHYA DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI, ULAŞIMI AKSATTI
KÜTAHYA DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI, ULAŞIMI AKSATTI
KÜTAHYA DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI, ULAŞIMI AKSATTI
KÜTAHYA DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI, ULAŞIMI AKSATTI
KÜTAHYA DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI, ULAŞIMI AKSATTI
KÜTAHYA DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI, ULAŞIMI AKSATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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