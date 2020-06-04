Dolu yağışı etkili oldu (2) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Dolu yağışı sonrası görüntüler Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Dolu yağışı sonrası görüntüler

Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu.

Öğleden sonra başlayan dolu yağışı yaklaşık 5 dakika sürdü. Kısa süreli dolu yağışının ardından yerler beyaza büründü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, AA muhabirine, Pazar ilçesi ile Tokat arasında etkili olan dolunun tarım alanlarına zarar verip vermediğini araştıracaklarını söyledi.

İl genelinde yağmur yağışı ise aralıklarla sürüyor.

Kaynak: AA