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Doların rekor kırmasından sonra Apple, internet sitesindeki satışlarını durdurdu

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Doların rekor seviyeye yükselip daha sonra dalgalanma seyrine girmesi ithal edilen ürünleri de etkilemeye başladı. Teknoloji devi Apple Türkiye, resmi internet sitesinden yaptığı satışları durdurdu. Apple'ın bu hamlesi "Ürünlere zam gelecek" iddialarını güçlendirdi.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası döviz kurundaki hareketlilik devam ediyor. Özellikle doların TL karşısında gün içinde 2 TL'ye yakın değer kazanmasının ardından çeşitli teknolojik ürünlerdeki fiyat artışı da merak edilmeye başlandı.

SATIŞLAR DURDURULDU

Apple'ın resmi sitesinde iPhone modelleri başta olmak üzere pek çok ürünün satışları akşam saatlerinde durdu. Siteden alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar, modellerin rengini ve depolama seçeneklerini belirledikten sonra son olaraksepete ekleme kısmında "Gönderim: Şu Anda Mevcut Değil" uyarısıyla karşılaştılar.

Doların rekor kırmasından sonra Apple, internet sitesindeki satışlarını durdurduiPhone 13

FİYAT ARTIŞI İDDİASI

Söz konusu uyarı İphone 13, iPhone 12 ve iPhone 11 ile birlikte şirketin diğer AirPods ve Apple Watch gibi ürünlerinde de kullanıcıların karşısına çıkabiliyor. Bu durumun bir fiyat artışının haber cisi olacağı iddia edilirken, Apple'dan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Doların rekor kırmasından sonra Apple, internet sitesindeki satışlarını durdurduiPhone 13 Pro

Doların rekor kırmasından sonra Apple, internet sitesindeki satışlarını durdurduiPhone 11

Doların rekor kırmasından sonra Apple, internet sitesindeki satışlarını durdurduiPhone 12

Doların rekor kırmasından sonra Apple, internet sitesindeki satışlarını durdurduApple Watch

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Servet Uzun
Servet Uzun
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