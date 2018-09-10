Dolardaki Belirsizlik Konut Satışlarını Patlattı

Son zamanlarda dolarda yaşanan artışlar, konut satışlarında patlamaya neden oldu.

Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, orantısız şekilde yaşanan dolar artışları nedeniyle, Samsunlu vatandaşların gayrimenkule yatırım yaptığını söyledi. Yaşanan dolar krizi nedeniyle kıyıda köşede dolar birikimi yapan vatandaşların dolar fiyatının yüksek olmasını fırsat bilerek parasını Türk lirasına çevirip daha sonra ise gayrimenkule yatırdığına dikkat çeken Oral, "Şu zamanda yapılabilecek en güzel yatırım gayrimenkuldür. Bugün 100 bin TL'si olan kişi hiç beklemeden düşünmeden bir ev sahibi olsun. Zarar etmeyen tek yatırım şekli budur. Son zamanlarda zaten dolarda yaşanan dengesizlik nedeniyle vatandaşlar soluğu döviz bürolarında alıyor. Biraz birikimi olan ve dolardan kar eden birçok vatandaş Samsun'da ev sahibi olmanın yollarını arıyor. Son zamanlarda çok sayıda ev satışı gerçekleştirildi. Konut satışlarında şu ana kadar yüzde 100 artış yaşandığına dikkat çekebiliriz. Ben kıyıda köşede dolar bekleten vatandaşlarımıza da aynı tavsiyede bulunmak istiyorum. Gayrimenkul en karlı yatırımdır" dedi.

"Günlük kiralık evlerde düşüş yaşandı"

Öte yandan günlük kiralık ev olayı hakkında da açıklama yapan Mevlüt Oral, "Şu sıralar eskisi kadar şikayet almıyoruz. Bu bizim artık kanayan yaramız haline gelmişti. Ancak son zamanlarda inşası yapılan apartlar nedeniyle bu sorun yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Kiralık ev ihtiyacı olan vatandaşlar da eskisi kadar kaçak yollardan bu işi yapan kişilerden ev kiralamıyor. Zaten şimdi yasal olarak kiraya ev veren meslektaşlarım bu evleri alan kişilerin TC kimlik numarasını alarak emniyete bildiriyor. Bu da muhtemel sorunları ortadan kaldırıyor" diye konuştu. - SAMSUN