Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,82'den işlem görüyor
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Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,82'den işlem görüyor

30.11.2020 10:53 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:25

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,82 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,36'dan, sterlin ise 10,43'ten alıcı buluyor.

Geçen hafta en düşük 7,6424 en yüksek 8,0416 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 7,8477'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 7,8208'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,3654'ten, sterlin/TL ise 10,4391'den satılıyor. Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları sonrası gerileyişini devam ettirerek, Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesi olan 91,7 seviyesinde bulunuyor.

HAMLELERLE TL'YE TALEP ARTTI

Analistler, Türkiye ekonomisinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüyerek, piyasa beklentilerinin üzerinde performans gösterdiğini belirtti.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun normalleşme adımlarına devam ettiğini bildiren analistler, bankaların, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 2,5'i kadar uygulanacağını ifade etti.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ve ekonomi yönetiminin attığı adımların etkisiyle son 3 haftada Türk lirası varlıklara yoğun talep olduğuna dikkati çekti.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Bugün yurt dışında Almanya'da enflasyon, ABD'de Chicago PMI ve bekleyen konut satışları verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışı ile jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında bulunduğunu söyledi.

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Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,82'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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