Güne yükselişle başlayan dolar 7,67'den işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan dolar 7,67'den işlem görüyor

23.09.2020 10:33 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:03

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,67'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,97'den, sterlin ise 9,75'ten alıcı buluyor.

Dün en düşük 7,6206, en yüksek 7,6710 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,6657'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 7,6787'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 8,9771'den, sterlin/TL ise 9,7500'ten satılıyor. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam eden sunumu ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilim, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

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Güne yükselişle başlayan dolar 7,67'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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