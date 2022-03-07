Yükselişini sürdüren dolar 14,30'dan işlem görüyor

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 14,21'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 14,30 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 15,59'dan, sterlin/TL ise 18,90'dan satılıyor. Dolar endeksi, 99,2 ile Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 98,9 seviyesinde bulunuyor. Euro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,4 azalışla 1,0880'den alıcı buluyor.