Güne yükselişle başlayan dolar 13,89'dan işlem görüyor

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 13,8329'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 13,87 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,74'ten, sterlin/TL ise 18,89'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 95,8 seviyesinde dengelenirken, euro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1340'tan alıcı buluyor.

PİYASALAR POWELL VE LAGARDE'YE ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) şahinleşen para politikaları sonrası tahvil piyasalarında artan satış baskısının dengelenmeye başladığını, bu durumun dolar kuruna da yansıdığını kaydetti. Başta Fed Başkanı Jerome Powell olmak üzere Fed yetkilileri ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacakları konuşmaların küresel varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğine dikkati çeken analistler, açıklamalarda para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.

12 AYLIK CARİ İŞLEMLER AÇIĞI 14,2 MİLYAR DOLAR

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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