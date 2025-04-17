Dolar mı altın mı? 2025 yatırım için uzman tavsiyeleri!

2025 yılında yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, dolar mı altın mı? sorusunun cevabını merak ediyor. Dalgalı piyasa koşulları nedeniyle yatırımcılar güvenli liman arayışında. Peki, 2025'te yatırım yaparken dolar mı yoksa altın mı daha avantajlı olacak? Uzmanlar, bu konuda önemli tavsiyelerde bulunuyor. Peki, Dolar mı altın mı? 2025 yatırım için uzman tavsiyeleri!

DOLAR MI ALTIN MI?

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 38,1470 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 38,1380'den tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 38,1470 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 primle 43,5790'dan ve sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 50,3890'dan satılıyor.

Altın ise, jeopolitik risklerin ve enflasyonist baskıların artması durumunda yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam ediyor. Uzmanlara göre, uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için altın 2025'te de güçlü bir koruma aracı olacak.

Dolar mı altın mı?

ENFLASYONİST ETKİLER KALICI OLABİLİR

ABD'de ticari tarifelerin ülkede enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi ekonomide ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ederken, ABD'nin Çin'e karşı uyguladığı korumacı ticaret yaklaşımı varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün bankanın kendini enflasyon ve istihdam hedeflerinin gerilim içinde olduğu zorlu bir senaryonun içinde bulabileceği uyarısında bulundu. Powell, politika değişikliklerini daha iyi anladıkça, ekonomiye ve para politikasına etkileri hakkında daha net fikir sahibi olacaklarını belirterek, "Tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir artışa yol açması oldukça muhtemel. Enflasyonist etkiler daha kalıcı da olabilir." dedi.

TCMB'NİN MART'TAKİ İNDİRİMİN ARDINDAN SABİT TUTMASI BEKLENİYORDU

Merkez Bankası, yüzde 45 olan politika faizini mart ayında 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 olarak belirlemişti. Ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyordu. Bu son kararıyla Merkez Bankası piyasaların beklentisinin dışında sürpriz bir karar vermiş oldu.

20 MART'TA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

PPK 6 Mart'taki toplantısında 250 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Ancak 20 Mart'ta takvimde yer almayan olağanüstü bir toplantıyla gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 44'ten 46'ya yükseltmişti. Politika faizini ise yüzde 42.5'te sabit bırakmıştı. Merkez Bankası böylece 13 ay sonra ilk kez politika faizini artırmış oldu.