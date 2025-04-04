DOLAR KAÇ TL: 4 Nisan Cuma bugün Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? CANLI DÖVİZ FİYATLARI 2025!

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 4 Nisan 2025 Cuma itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 13:01 itibariyla yüzde 0,18 artarak 38,0101'den işlem görüyor.

Merkez Bankası dolar kuru

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde -0,29 azalarak 41,8117'ten işlem görüyor.

Sterlin ne kadar

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde -0,62 değer kaybıyla 49,3572'den satılıyor.