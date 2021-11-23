Dolandırıcıların son hedefi onlar oldu! Yeni kripto para HE Coin'de büyük vurgun iddiası
Kripto para piyasalarına yönelik ilgi her geçen gün artarken, henüz tamamen olgunlaşmamış sektör dolandırıcıların da ilgisini çekmeye devam ediyor. Dolandırıcıların son hedefi hiçbir borsada listelenmeyen yeni kripto para birimi HE Coin olurken, kilitler açılmadan yüzde 622881 oranında düşüş yaşayan coin'e 100 dolarlık bir yatırım yapan kullanıcının parası 0.50 dolara düştü. Haklarını hukuk önünde arayacaklarını belirten yatırımcılar, coin'in reklamını yapan fenomenlere de tepki gösterdi.
Bu yönde son vurgun iddiası ise yeni kripto para birimi HE Coin üzerinden ortaya atıldı. Hiçbir borsada listelenmeyen ve sadece kendi uygulaması üzerinden alınıp satılabilen coin, kilitlerin açılmasına kısa süre kala yüzde 622881 oranında düşüş yaşadı. 100$'lık bir yatırım yapan kullanıcının parası 0.50$'a kadar düşerken, insanlar sosyal medyadan sitemlerini dile getirdi.
Kripto para dünyasına olan ilgi her geçen gün artarken sektörün henüz tamamen olgunlaşmamış olması, bazı kötü amaçlı kişilerin de ortaya çıkmasına neden oluyor. Son zamanlarda bu alandaki dolandırıcılık olaylarındaki artış dikkat çekerken söz konusu vakalara ise bir yenisi daha eklendi.
İnternet sitesinde "Bir kripto para tamamen kendi topluluğu tarafından yönetilseydi ne olurdu?" vizyonuyla yola çıktığı belirtilen HE Coin Network isimli yeni proje üzerinden büyük vurgun yapıldığı iddia edildi.
Kendi uygulaması üzerinden ön satış yapan proje bu fonların 22 Kasım tarihine kadar kilitli kalacağını ve bugün satış için açılacağını duyurmuştu. Hiçbir borsada listelenmeyen ve sadece kendi uygulaması üzerinden alınıp satılabilen coin, kilitlerin açılmasına kısa süre kala yüzde 622881 oranında düşüş yaşadı. Ön satışta ortalama 100$'lık bir yatırım yapan kullanıcının parası 0.50$'a kadar düşerken, insanlar sosyal medyadan sitemlerini dile getirdi.
Haber 7'nin haberine göre dolandırıldıklarını iddia eden yatırımcılar, haklarını hukuk önünde aramaya devam edeceklerini ifade ederken, projeyi araştırmadan reklamını yapan fenomenlere de tepki gösterdiler.
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