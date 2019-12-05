Doğuştan kolları olmayan Nisanur'un hedefi "şampiyon" olmak

05.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:16

Tokat'ta doğuştan kolları olmayan Nisanur Yiğit, para tekvandoda yeteneği ile ön plana çıkıyor.

Ortaokul öğrencisiyken tekvando sporcusu amcasının yönlendirmesiyle para tekvandoya başlayan lise birinci 12 yaşındaki Nisanur, iki yıldır Tokat Uçtu Spor Kulübü'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Azmi ve spordaki başarısı ile antrenörünün ve arkadaşlarının takdirini toplayan Nisanur'un hedefinde ise dünya şampiyonluğu var.

Şampiyonalara iki yıl sonra katılma hakkı kazanacak olan Nisanur, şimdiden antrenmanlarını yoğunlaştırdı.

Haftada dört gün antrenman yapan Nisanur, şimdiden şampiyonluk hedefine kilitlendi.

Nisanur Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önünde zaman olmasına rağmen hedef odaklı çalıştığını ifade etti.

Altın madalyanın rüyalarını süslediğini belirten Nisanur, "2022 Dünya Para Tekvando Şampiyonu, sonrasında da 2024 Olimpiyat Şampiyonasında olimpiyat şampiyonu olarak ülkemizi temsil etmek ve altın madalyayı kazanarak bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.

Tekvando antrenörü Turan Güldür ise Nisanur'un şu anda siyah kuşakta olduğuna işaret etti.

Haftada üç gün olan idman sayısını dört güne çıkardıklarını vurgulayan Güldür, "Nisanur ile hedefimiz 2022 yılında Türkiye şampiyonası ve bunun akabinde de Nisanur'un dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etmesi. Nisanur'un hem psikoloji olarak hem de anatomik olarak şampiyonalara hazır olduğunu söyleyebilirim. ve bu yolda idmanlarımıza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nisanur'un çalışma azmi arkadaşlarına örnek oluyor

Nisanur'un arkadaşı Ebrar Nehir Alpoğlu ise engeli olan sporcuların mutlaka sporun herhangi bir dalı ile uğraşmaları gerektiğini ve her engellinin yapabileceği bir spor olduğunu dile getirdi.

Nisanur ile bir arada antreman yapmaktan gurur duyduğunu belirten Alpoğlu, "Onun azmi bizleri de tetikliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA