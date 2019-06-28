Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Meteoroloji 11'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmininde bulunuldu.

Bugün başlayıp yarına kadar devam edecek yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA