Doğu Anadolu'daki 7 ilde 608 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor

07.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:40

Erzurum, Ağrı, Erzincan, Tunceli, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 608 köy ve mahalle yolunda ulaşım yapılamıyor.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir aralıklarla etkili olan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi dolayısıyla Erzurum'da 449 mahalle yolu, Ağrı'da 15, Erzincan'da 44, Tunceli'de 34, Iğdır'da 54, Ardahan'da 6, Kars'ta ise 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Kapalı köy ve mahalle yollarının ulaşıma açılması için söz konusu illerde Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyelere bağlı karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.



Karla mücadele çalışmaları çerçevesinde bazı köy ve mahalle yollarını ulaşıma açan ekiplerin, karla mücadele çalışmaları dozer, greyder, kepçe ve bıçaklı kamyonlar desteğinde yürütülüyor.



Bölgede özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman etkili olan kuvvetli fırtına, tipi ve sis, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.

Ağrı'da cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştıran belediye ekipleri, temizlenen karları kamyonlarla şehrin dışına çıkarıyor.

Kaynak: AA