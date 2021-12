DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE SOĞUKLAR ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

ERZURUM (DHA) - DOĞU Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkili olmaya başladı. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 21.7 derece ile Ardahan Göle'de ölçüldü. Aralık ayına kar yağışıyla başlayan Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sibirya soğukları kendini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan Göle'de sıfırın altında 21.7 derece olarak gerçekleşti. Erzurum Aşkale, sıfırın altında 19.5 dereceyle bölgenin en soğuk ikinci yerleşim birimi oldu. Meteoroloji ölçümlerine göre gece bölgede bazı yerleşim birimlerinde şu dereceler ölçüldü

Ağrı merkez -14.8, Ardahan merkez -18.5, Çıldır -19.4, Hanak -17.9, Göle -21.7, Erzurum merkez -15, Tekman -13.1, Aşkale -19.5, Çat -15.7, Erzincan merkez -4.8, Tercan -12.3, Muş merkez -2.0, Malazgirt -10.6, Iğdır merkez -3.2, Aralık -6.2.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİYLE CAMLARIN BUZLARINI ERİTTİLER

Ardahan'da soğuk hava şartları Sibirya'yı aratmıyor. Dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 21.7 ile Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşandı. Kent merkezinde ise termometreler 18.5'i gösterdi. İşyerlerinin camları buz tutan esnaflar, saç kurutma manikesiyle camların buzunu eritmeye çalıştı. Gece etkili olan dondurucu soğuk ve sisli hava, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Okula gitmek için yola çıkan öğrenciler soğuk havadan dolayı zor anlar yaşadılar. Sürücüler, araçlarının donmaması için üzerini battaniyelerle kapladı. Dondurucu soğuk nedeniyle ağaçlarda kırağılar oluştu, Kilitler buz tuttu.

ATLARIN ÜZERİNE BATTANİYE ÖRTTÜLER

En düşük hava sıcaklığının -14.8 olarak ölçüldüğü Ağrı'da yollar buz tutarken ağaçları kırağı kapladı. Soğuk sebebiyle taşımacılık yapan at arabacılar, atların üzerine battaniye, mont gibi şeyler örterek ısıtmaya çamıştı. Ağrı'da at arabacılık yaparak geçimini sağlayan ve soğuk hava nedeni ile atının üstünü battaniye ile örten Yakup Sarıhan Biz at arabacılık yaparak geçimimizi yapıyoruz. Ağrı'da kar yağdı ve soğuk havalar başladı. Gerçekten Ağrı çok soğuk. Çok üşüyoruz. Dışarda durmak için dayanamıyoruz. Atlarımız da diğer hayvanlar gibi dışarda oldukları için üşüyor. Onlar bizim ekmek teknemiz. O yüzden onları soğuktan korumak amacıyla üzerlerini battaniye ve diğer örtülerle örtüyoruz. Böylece onları soğuktan korumaya çalışıyoruz. Onlar olmasa zaten iş güçte yok biz hepten işsiz kalacağız. Dışarda olduğumuz zaman atları bu şekilde koruyoruz. Gece ahıra koyduğumuzda da ahırlarda soba yakıyoruz onlar için diye konuştu. ERZURUM'DA SOĞUK HAVA ETKİLİ

Soğuk hava Erzurum'da da etkili oldu. Erzurum'da, kar yağışı sonrası soğuk havanın etkisiyle cadde ve sokaklar buzla kaplandı. En düşük sıcaklığın -15 derece olduğu kent merkezinde cami bahçelerindeki şadırvanların buz tuttuğu kent merkezinde kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar düşmemek için büyük mücadele verdi. İşyerlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, soğuktan korunmaya çalıştı.