Doğru'dan Ahilik Haftası mesajı Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ahilik Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ahilik Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında, Ahilik'te, çalışmanın, üretmenin ve alın teri ile kazanmanın bir ahlak kuralı olduğunu kaydetti. Sivil toplum kuruluşlarının oluşmasında toplumun kültürel değerlerinin önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Doğru, "Ahilik zenginliğe değil, israfa, şımarıklığa, tembelliğe ve miskinliğe karşıdır. Sivil toplum kuruluşlarının oluşmasında toplumun kültürel değerleri önemli yer tutmaktadır. Türk tarihinin Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde de, Anadolu'da yaşayan halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi faaliyet dallarında yetişmelerini sağlayan iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin toplumu kaynaştırmada etkin bir rol üstlendiği görülmektedir. Bu değerleri içerisinde toplayan Ahilik anlayışında din, dil, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin herkese eşit muamele yapılmıştır" ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Hasan Doğru, mesajında "Ahilikte çalışmak ve üretmek, alın teri ile kazanmak bir ahlak kuralıdır. Her ahinin muhakkak bir mesleği olması ve meslek ahlakına haiz olması gerekir. Ahiler yeniliğe açık insanlar olup, halka sanat, meslek ve genel bilgiler öğretmek için var güçleriyle çalışırlar. Ahiler bu değerlere sahip birer sanatkarlar olmakla beraber, ortak toplumsal değerleri yaşatmayı hedefleyen gruplardır. Bu örgütün varlığını yüzyıllar boyunca devam ettirebilmiş olması, onun temel özelliklerinin iyi analiz etmemizi gerektirir. Ahilik teşkilatının bu bağlamda analiz edilmesi kültürümüzün anlaşılmasını ve oluşturulacak yeni sosyal kurumlara ışık tutacaktır" ifadelerine yer verdi.

Esnaf ve sanatkarlarımızın ülke ekonomisinin gelişmesi yanında, vatanın bütünlüğü açısından da önemli bir rolü bulunduğunu kaydeden Doğru mesajında, "Memleketimizin durmadan çalışmaya ihtiyacı olduğu bu günlerde Atatürk'ün hedeflediği çağdaş uygarlık seviyesine, ancak böyle ulaşabiliriz. Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır. Bu duygularla başta Arabanlı tüm çalışan esnafımız olmak üzere ülkemizdeki ve bölgemizdeki tüm çalışan esnaflarımızın Ahilik Haftasını candan kutlar, hayırlı, bol kazançlar dilerim" ifadeleri yer aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA