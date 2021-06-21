Doğan Erdoğan Gaziantep FK'da
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Doğan Erdoğan Gaziantep FK'da

Doğan Erdoğan Gaziantep FK'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Doğan Erdoğan ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Doğan Erdoğan ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Teknik Direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Gaziantep FK, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'la 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yeni transfer Doğan Erdoğan, Kulüp Başkanı Cevdet Akınal'ın katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeyi imzaladı.

Transferle ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Doğan Erdoğan ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza atan Doğan Erdoğan'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

(Ahmet Demir/İHA)

Doğan Erdoğan Gaziantep FK'da
Doğan Erdoğan Gaziantep FK'da
Doğan Erdoğan Gaziantep FK'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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