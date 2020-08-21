Doğal gaz bulundu! Ne kadar doğal gaz bulundu? Karadeniz'de bulunan doğal gaz ne zaman kullanılacak?
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Doğal gaz bulundu! Ne kadar doğal gaz bulundu? Karadeniz'de bulunan doğal gaz ne zaman kullanılacak?

Doğal gaz mı bulundu sorusu araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü açılayacağı müjde sonunda belli oldu. Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Tuna-1 noktasında doğal gaz bulduğu öğrenildi. Peki, doğal gaz ne zaman kullanılacak? Karadeniz'de kaç metreküp doğal gaz bulundu?

Doğal gaz bulundu! Ne kadar doğal gaz bulundu? Karadeniz'de bulunan doğal gaz ne zaman kullanılacak?
21.08.2020 16:16 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:19

Fatih sondaj gemisi Karadeniz açıklarında bulunan Tuna-1 kuyusunda, Türkiye'ye uzun yıllar yetebilecek doğal gaz kaynağı buldu. Erdoğan konuşmasında, kuyudan elde edilen verilerin aynı sahada daha geniş rezervlere işaret ettiğini dile getirdi. İşte, bulunan doğal gaz detayları...

DOĞAL GAZ BULUNDU!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde cuma gün bir müjde vereceğini belirterek vatandaşı heyecanlandırmıştı. Yapılan açıklamayla Karadeniz'de doğal gaz bulunduğu öğrenildi. Erdoğan konuşmasının devamında; ''İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Karadeniz'e uğurladığımız Fatih Sondaj gemimiz hepimizi gururlandırdı. Daha önce Tuna1 diye adlandırılan bu alanı Sakarya Gaz Sahası olarak isimlendirdiğimiz bu alanda gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı. Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır.'' dedi.

NE KADAR DOĞAL GAZ BULUNDU?

Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfi olarak nitendirilen Tuna-1'deki sondaj faaliyetleri neticesinde ne kadar doğal gaza rastlandığını yine Cumhurbaşkanı açıkladı. Erdoğan; ''Bugünkü sevinci bize Fatih gemisi yaşattı. Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. 320 milyar metreküp rezerv bulduk. Kendisini Boğaz'dan uğurladığım günü hatırlıyorum. Ve o uğurlayışımızla birlikte hamd olsun neticeye de keşfe de ulaşmış olduk. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Karadeniz'e uğurladığımız Fatih Sondaj gemimiz hepimizi gururlandırdı. Daha önce Tuna1 diye adlandırılan bu alanı Sakarya Gaz Sahası olarak isimlendirdiğimiz bu alanda gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı. Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır.'' şeklinde konuştu.

DOĞAL GAZ NE ZAMAN KULLANILACAK?

Kardeniz açıklarında keşfedilen doğal gaz'ın 2023'de halkın hizmetine sunulmasının planlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak, üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Diğer ülkelerdeki arama ruhsatlarımızı da çoğaltıyoruz. Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız. Türkiye bunun bedelini ödemiş bir ülkedir. Cari açığımızın en büyük sebebi de hep enerji olmuştur. Denizlerde ve karada daha büyük arama yapıp enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak yok." ifadelerini kullandı.

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