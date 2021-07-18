Diyarbakırlı judoculardan 6 madalya
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Diyarbakırlı judoculardan 6 madalya

Diyarbakırlı judoculardan 6 madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kilis'te 13-16 Temmuz tarihleri arasında yapılan 15 Temmuz Şehitleri iller arası Judo Şampiyonasında Diyarbakır rüzgarı estir.

Kilis'te 13-16 Temmuz tarihleri arasında yapılan 15 Temmuz Şehitleri iller arası Judo Şampiyonasında Diyarbakır rüzgarı estir. Türkiye'den 18 ve Suriye'nin Azez takımının yer aldığı şampiyonaya toplam 350 sporcu katıldı.

Diyarbakır judo bölge antrenörü Osman Gökcül, büyük bir katılımın gerçekleştiği şampiyonada önemli dereceler elde ettiklerini söyledi. Gökcül, 350 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada 6 madalya alarak, büyük bir başarıya imza attıklarını belirtti. Gökcül, "Kilis'te renkli bir şampiyona yaşandı. Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakalarda sporcularımız çeşitli kategorilerde 6 madalya aldı. 38 kiloda Barış Deniz, 46 kiloda Özgür Alagöz ve 60 kiloda Mustafa Efe Alphan ikinci, 42 kiloda Eyüp Buğdaycı, 46 kiloda Ömer Faruk Kubanç ve 73 kiloda Enes Akın ise üçüncülük madalyasının sahibi oldu. Gerçekten zor bir müsabaka oldu. Bu anlamlı ve önemli müsabakada bizlere madalya sevinci yaşatan sporcularımı yürekten kutluyorum. Ayrıca şampiyonayı yıldız takımımız ikinci olarak tamamlayarak ikincilik kupasının sahibi oldu. Bu kupa bizi ayrıca sevindirdi" dedi.

Müsabakalara gidiş ve gelişlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin büyük bir katkı sunduğunu ifade eden Gökcül, "Bizleri her daim maddi ve manevi olarak destekleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Spor Daire Başkanı Mehmet Kesen ve Şube Müdürü Mehmet Güngör'e teşekkür ediyorum. Sporun gelişmesine katkı sunan herkesi yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakırlı judoculardan 6 madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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