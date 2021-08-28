Diyarbakırlı iş adamlarından afet bölgesine 2 tır yardım
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Diyarbakırlı iş adamlarından afet bölgesine 2 tır yardım

Diyarbakırlı iş adamlarından afet bölgesine 2 tır yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu tarafından başlatılan afet bölgesine yardım kampanyasına 'Biz de varız' sloganı ile katılan iş adamları 2 tırdan oluşan yardım malzemelerini afetzedelere gönderdi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu tarafından başlatılan afet bölgesine yardım kampanyasına 'Biz de varız' sloganı ile katılan iş adamları 2 tırdan oluşan yardım malzemelerini afetzedelere gönderdi.

Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü Koordinasyonunda başlatılan afet bölgesine yardım kampanyasına katılan Diyarbakır MÜSİAD ailesi, 2 tır temizlik ürünü desteği verdi. Yardım malzemelerini Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğüne teslim eden Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, emeği geçenlere teşekkür etti. Bozkuş, "Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına 'Biz de varız' diyerek 2 tır temizlik malzemesi teslim ettik. Ülkemizin birçok noktasında yaşanan yangın ve sel felaketlerinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakırlı iş adamlarından afet bölgesine 2 tır yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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