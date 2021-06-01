Diyarbakır'da işletmeler kademeli normalleşme kapsamında müşterilere hizmet sunmaktan memnun

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında tarihi Sur ilçesindeki restoran, lokanta, kafeterya pastane gibi işletmeler müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında tarihi Sur ilçesindeki restoran, lokanta, kafeterya pastane gibi işletmeler müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı kademeli normalleşme koşulları çerçevesinde bugün itibarıyla yeme-içme yerleri saat 07.00'den itibaren müşteri kabul ediyor.

Kademeli normalleşmenin ilk gününde Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Hasan Paşa Hanı ve Ulu Cami gibi tarihi mekanlarda hareketlilik gözlendi.

Hazırlıklarını tamamlayan esnaf işletmelerinde tedbirlere uygun şekilde yeniden müşterileri ile buluştu.

Sur'da kafe restoran işleten Cahit Aktarlı, AA muhabirine kademeli normalleşmeye geçilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Aktarlı, "Bu saatten sonra esnafımız da dikkatli, temiz ve hijyenik şekilde devam eder ve inşallah kısıtlamalar tekrar geri gelmez. Temennimiz eski hayatımıza, düzenimize dönmemiz. İnsanlardan da çok dikkatli olmasını istiyoruz. Ne kadar dikkatli olunursa bu hastalık bizden o kadar uzak duracak." dedi.

Lokanta işletmecisi Nuri Özdaş da bugün iş yerlerinde müşterilere hizmet vermeye başlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "İnşallah her şey güzel olacak. Yaklaşık iki aydır paket servisi yapıyorduk. Tüm tedbirlerimizi aldık. Müşterilerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

İstanbul'dan Diyarbakır'ı gezmek için gelen Nilgün Başaran, ülkenin tarihini ve kültürünü tanımak için bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirterek, kentin hem tarihi mekanlarını hem de yenilenen mekanlarını, cadde ve sokaklarını görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Başaran, "Diyarbakır'ın yeni yüzü de tarihi yerleri de çok güzel. Sahip çıkılmış. Çok güzel restorasyon yapılmış. Düşüncelerimiz olumlu." ifadelerini kullandı.

Rabi Başaran da Diyarbakır'ı çok beğendiğini dile getirerek, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi bölge illerinin gezilip, görülmesi tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk