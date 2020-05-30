DİYARBAKIR 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, ateş açtığı polisi yaralayıp kaçtı
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DİYARBAKIR 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, ateş açtığı polisi yaralayıp kaçtı

'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, ateş açtığı polisi yaralayıp kaçtıDİYARAKIR'da polisin 'dur' ihtarında bulunduğu kişi, yanındaki tabancayla ateş açıp kaçtı.

30.05.2020 16:28 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:33

'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, ateş açtığı polisi yaralayıp kaçtı

DİYARAKIR'da polisin 'dur' ihtarında bulunduğu kişi, yanındaki tabancayla ateş açıp kaçtı. Kurşun isabet eden 1 polis memuru yaralanırken, kayıplara karışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, öğleden sonra merkez Bağlar ilçesinin Emek caddesinde meydana geldi. Polisler, bir şüphelinin belinde tabanca görünce kimlik kontrolü yapmak istedi. Ancak kimliği belirsiz kişi, 'dur' ihtarına uymayıp yanında bulundurduğu tabancayla polislere ateş açıp kaçtı. Kurşunların isabet ettiği 1 polis memuru yaralandı, saldırgan ise kayıplara karıştı. Polis memuru, arkadaşlarının yardımıyla yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırılırken, takviye ekipler kayıplara karışan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

DİYARBAKIR 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, ateş açtığı polisi yaralayıp kaçtı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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