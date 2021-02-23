Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

23.02.2021 10:10 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:14
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

DİYARBAKIR'da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişi, mahkemece tutuklandı.

DİYARBAKIR'da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişi, mahkemece tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Şubat'ta uyuşturucu ile mücadele kapsamında, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

603 OPERASYONDA 132 TUTUKLAMAÖte yandan yılın başından bugüne kadar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 603 operasyonda gözaltına alınan 132 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 621 kilo esrar, 2,5 kilo metamfetamin, 1800 uyuşturucu hap, 18 çeşitli çap ve ebatlarda silah ve bu silahlara ait 95 fişek ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin TL ve 200 dolar ele geçirildi.

Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat ÖZDEMİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Murat Kurum Özlem Zengin Meral Akşener Pervin Buldan
Magazin Ezgi Mola Zeki Müren Toygun Ateş Mustafa Ceceli
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Osman Özköylü Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Cuma Pendik Antalya Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 10:14:06. #1.14#
title