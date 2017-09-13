Diyarbakır'da Patlama... Bahçesine Atılan Eyp'yi Kaldırmak İsterken Kollarını Kaybetti

Diyarbakır'da patlama... Bahçesine atılan EYP'yi kaldırmak isterken kollarını kaybetti

Kolları kopan kadın hastaneye kaldırıldı

Polis ekipleri bölgede geniş kapsamlı çalışma başlattı



DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde evinin bahçesine atılan bir El Yapımı Patlayıcı'yı kaldırmak isteyen bir kadın, meydana gelen patlamada ağır yaralandı. Patlamada kadının kolları koparken, yaralı kadın Diyarbakır Selahattin Eyyübi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi büyükpostahane arkasında bulunan Hanzele Cami yanındaki Telgraf Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde bahçesine bir şey atıldığını fark eden kadın, bahçeye giderek ne olduğu bilmediği cismi kaldırmaya çalıştı. Kadın, bahçesine atılan cismi kaldırmaya çalışırken patlama meydana geldi. Patlamada kadının kolları koptu. Bölgeye sevk edilen ambulans ile Diyarbakır Selahattin Eyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın yoğun bakıma alındı.

Olayın ardından bölgeye giden polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra inceleme başlattı. Görgü tanıkları daha önce kadının birileriyle tartıştığını ve sabah evinin bahçesine EYP atıldığını söyledi. Bir görgü tanığı, ses üzerine bahçeye girdiğini ve kadının kanlar içinde olduğunu, kollarının koptuğunu gördüğünü söyledi. Durumu görür görmez polis ve 112 acil servise haber verdiğini belirten vatandaş, gelen ambulans ile yaralının hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.

Bölgede incelemelerin sürdüğü belirtildi.