Diyarbakır'da kumar oynatılan eve baskın
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Diyarbakır'da kumar oynatılan eve baskın

Diyarbakır'da kumar oynatılan eve baskın
Demirören Haber Ajansı / Levent BOZTEPE - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, kumar oynandığı tespit edilen bir eve baskın düzenlendi.

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, kumar oynandığı tespit edilen bir eve baskın düzenlendi. Polisin koçbaşıyla kapısını kırarak girdiği evdeki 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Çermik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir evde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine, adrese operasyon düzenledi. Evde bulunan kişiler, kapıyı açmadı. Bunun üzerine ekipler, koçbaşıyla kapıyı kırarak içeriye girdi. Evde 2 masada kumar oynadığı tespit edilen 7 kişi ile ev sahibi suçüstü yakalandı. Evde yapılan aramada iskambil kağıtları, üstünde rakamların yazılı olduğu yazboz kağıdı ve kumar oynanan zarlar ele geçirildi. 8 kişiye, toplam 25 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. 


Diyarbakır'da kumar oynatılan eve baskın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent BOZTEPE

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