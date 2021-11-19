Diyarbakır'da çiftçiye 89 ton tohum desteği

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak proje kapsamında çiftçilere yaklaşık 89 ton adi fiğ tohumu dağıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hamlesi kapsamında çiftçilere destek olacak projeleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında 17 ilçede 350 çiftçiye yaklaşık 89 ton adi fiğ tohumu, Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde düzenlenen programla dağıtıldı. Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, çiftçilerin kalkınması için üretime destek verdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesinin üreticinin sürekli yanında olduklarını belirten Kardan, "Siz ürettikçe biz de size destek vereceğiz, işinizi kolaylaştıracağız. Kazancınızı artıracağız. Proje, yüzde 37 buçuğu bakanlığımızın, yüzde 37 buçuğu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve yüzde 25 ile üreticimizin katkısıyla gerçekleştiriliyor. Temennimiz odur ki hayırlara vesile olur. Bol kazançlı bir sezon geçiririz" dedi.

"Tek amacımız Diyarbakır'ı ve Diyarbakır halkını hak ettiği yere getirmek"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin gece gündüz demeden 17 ilçede sürekli çalıştığını vurgulayan Kardan, şunları aktardı:

"Altyapıdan üst yapıya kadar sosyal belediyecilik ve kültürel alanlarda belediyecilik hizmetlerimizi bir bir yapıyoruz. Onun dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte valimiz Münir Karaloğlu, liderliğinde ciddi çalışmalar yapıyoruz. Tek amacımız var. Diyarbakır'ı ve Diyarbakır halkını hak ettiği yere getirmek. Valimizin talimatları ve direktifleri doğrultusunda sizlerin işinizi kolaylaştıracak kazancınızı arttıracak çalışmaları yapıyoruz".

Büyükşehir Belediyesi, Tarım Orman İl Müdürlüğü ve GAP İdaresi koordinasyonunda geçen yıl yaklaşık 20 milyonluk bir bütçe ile sert kabuklu meyveler yılı ilan edildiğini anımsatan Kardan, ipek böcekçiliği yetiştiriciliği, bal üreticileri, tarımsal sulama ve diğer alanlarda üreticilere desteklerinin süreceğini aktardı.

Konuşmaların ardından yapılan tohum dağıtımı ve toplu fotoğraf çekimiyle program sona erdi. Programa, Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve çiftçiler katıldı. - DİYARBAKIR