Son dakika gündem: Diyarbakır'da Bülent Arınç'a tepkiler dinmiyor

Bir son dakika haberine göre Diyarbakır'da 6-8 Ekim 2014'te terör örgütü YPG ve PKK yandaşlarının 'Kobani' olaylarını bahane ederek çıkardığı olaylarda vahşice öldürülen Hüseyin Dakak'ın babası Öztekin Dakak, Bülent Arınç'a tepki gösterdi.

Diyarbakır'da 6-8 Ekim 2014'te terör örgütü YPG ve PKK yandaşlarının 'Kobani' olaylarını bahane ederek çıkardığı olaylarda vahşice öldürülen Hüseyin Dakak'ın babası Öztekin Dakak, Bülent Arınç'a tepki gösterdi. 6-8 Ekim 2014'te yaşanan olayları ve acıyı asla unutamayacaklarını belirten Dakak, "Olaylarda Arınç'ın çocuğu ölmüş olsaydı şimdi neler yapardı. Kim çocuklarımızın katilini savunuyorsa o da çocuklarımızın katilidir" dedi.

HDP'nin çağrısı üzerine 6-8 ekim 2014'te terör örgütü YPG ve PKK yandaşlarının 'Kobani' olaylarını bahane ederek 35 ilde 96 ilçede gerçekleştirdiği ve 37 kişinin öldüğü yüzlerce kişinin de yaralandığı terör eylemleri sebebiyle tutuklanan ve halen cezaevinde olan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde tahliye edilmesine ilişkin sözler sarf eden Bülent Arınç'a, Kobani olaylarında terör örgütü yandaşları tarafından oğlu öldürülen Hüseyin Dakak'ın babası Öztekin Dakak tepki gösterdi.

"ARINÇ BİZE BU OLAYLARIN SEBEBİNİN DEMİRTAŞ OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI"

Oğlunun mezarı başında Bülent Arınç'a tepki gösteren acılı baba Dakak, "Türkiye'de herkes gördü, Selahattin Demirtaş herkesi sokağa çağırdı. Demirtaş'ın bu sözlerini bütün halk duydu. Bu dönemde Arınç, Başbakan yardımcısı olduğu dönemde bizleri valiliğe çağırdı ve bizlere dedi ki 'Bu olaylara sebep olan Selahattin Demirtaş'tır' Bugün ne oldu da FETÖcü diliyle konuşarak Demirtaş'ın dışarıya çıkmasını istiyor. Her yerde o gün bir kaos vardı ve çocuklarımız hunharca öldürüldü. Acaba Arınç'ın çocuğu olmuş olsaydı, Arınç ne yapardı? Biz istemeyiz kimsenin çocuğunun başına böyle bir olay gelsin. Benim bir tek diyeceğim var Allah Arınç'ı ve Demirtaş'ı haşir etsin ve Allah seni de ve beni de ıslah etsin. Selahattin Demirtaş ve ona yardım edenlerin Yasin Börü ve arkadaşlarını öldürmekten yargılanmaları gerekmektedir. Bunun ilgili dava açılması gerekiyor ama böyle babayiğit de ben göremiyorum. Tek isteğim odur" şeklinde konuştu.

(Murat Başal - Sedat Irmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı