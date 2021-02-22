Diyarbakır'da 17 branşta çocuklara yönelik ücretsiz spor okulları açılacak
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Diyarbakır'da 17 branşta çocuklara yönelik ücretsiz spor okulları açılacak

22.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:08
Diyarbakır'da 17 branşta çocuklara yönelik ücretsiz spor okulları açılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 8-14 yaş arası çocuklara yönelik 17 branşta ücretsiz spor okulları açacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 8-14 yaş arası çocuklara yönelik 17 branşta ücretsiz spor okulları açacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kentte açılacak spor okullarında eğitimin yıl boyu devam edeceği aktarılan açıklamada, "Spor okullarında atletizm, basketbol, jimnastik, çim hokeyi, dart, futbol, güreş, hentbol, judo, karate, kick boks, kort tenisi, masa tenisi, satranç, tekvando, voleybol ve yüzme branşlarına yer verilecek. Alanında uzman eğitmenlerin görev yapacağı ücretsiz spor okullarından 8-14 yaş arası çocuklar faydalanacak. Spor eğitimleri yapılacak kayıt işlemlerinin ardından başlayacak." bilgileri paylaşıldı.

Eğitim faaliyetlerinin branşlarına göre belediye tesislerinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki salonlarda gerçekleşeceği bildirildi.

Spor malzemeleri ücretsiz verilecek

Çocuklara eğitimlere katılabilmeleri için ücretsiz spor malzemelerinin dağıtılacağı ifade edildi.

Eğitimlerin, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aldığı sokağa çıkma kısıtlaması kararları göz önünde bulundurularak planlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, ilk etapta hafta içi gerçekleşecek eğitimlerin, yapılacak düzenlemeye göre hafta sonu da gerçekleştirileceği belirtildi.

Eğitimlerden yararlanmak isteyenlerin, belediyenin resmi internet sayfasından ve Talaytepe Spor Kompleksi'nde yer alan Spor Şube Müdürlüğünde kayıtlarını yaptırabilecekleri kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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