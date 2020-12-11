Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Çüngüş'e üzüm sıkma makinesi hibesi
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Çüngüş'e üzüm sıkma makinesi hibesi

11.12.2020 15:50 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:53
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Çüngüş'e üzüm sıkma makinesi hibesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Vali Münir Karaloğlu'nun 27 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiği ve Çermik ile Çüngüş ilçelerinin sorunlarının masaya yatırıldığı sosyal medya buluşmaları programında bir vatandaştan gelen talep üzerine, Çüngüş Kaymakamlığına vatandaşların kullanması...

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Vali Münir Karaloğlu'nun 27 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiği ve Çermik ile Çüngüş ilçelerinin sorunlarının masaya yatırıldığı sosyal medya buluşmaları programında bir vatandaştan gelen talep üzerine, Çüngüş Kaymakamlığına vatandaşların kullanması için üzüm sıkma makinesi hibe edildi.

27 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen ve Çermik ile Çüngüş ilçelerinin sorunlarının ele alındığı sosyal medya buluşmaları programı kapsamında Çüngüş ilçesi Yeniköy Mahallesinde ikamet eden Ramazan Çetin adlı vatandaşın talebi üzerine Vali Münir Karaloğlu, Çüngüş Kaymakamlığına vatandaşların üzüm üretiminde kullanması için üzüm sıkma makinesi hediye edilmesi yönünde talimatta bulundu. Vali Karaloğlu'nun talimatı üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, saatte bir ton üzüm sıkma ve presleme özelliğine sahip üzüm sıkma makinesini Çüngüş Kaymakamlığına hibe etti.

"Üzüm çekirdeklerine zarar vermeyecek"

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki, Çüngüş Kaymakamlığını ziyaret ederek Vali Karaloğlu'nun talimatı ile alınan makineyi Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım'a teslim etti. Nurbaki, "Valimiz 27 Ekim 2020 tarihinde Çermik-Çüngüş sosyal medya buluşmaları kapsamında bir vatandaşımızın talebi üzerine valimizin talimatı ile üzüm sıkma ve presleme makinesini aldık ve kaymakamımıza takdim edeceğiz. Kaymakamımız bu makineyi Çüngüş halkımızın hizmetine sunacak. Makinemiz ağırlığı100 kilogram, ebatı 40 santimetreye 60 santimetredir. Paslanmaz özellikli makine saatte bin kilogram üzüm ezme ve presleme yapabilir. Bu işlemi yaparken çekirdeğine ve posasına zarar vermiyor. Çüngüş halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"El üretimi sorunumuz çözülecek"

Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım ise "Valimize ilçemizin tarımsal üretimine verdiği destek için teşekkür ederiz. Bu makine ilçemizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Çünkü ilçemizde her yıl tonlarca üzüm üretimi oluyor. Vatandaşlarımız bu üretimi tamamıyla el emeği ile yapıyor. Bu makine el üretimi sorunumuzu çözecek inşallah. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah önümüzdeki sezondan itibaren çiftçimiz bu makineyi alıp işini görecek ve tekrar bize teslim edecek. İlçemizdeki tüm çiftçilerimiz bu makineden faydalanabilecek" diye konuştu.

Geçtiğimiz haftalarda Diyarbakır'ın çeşitli ilçelerinin konu edildiği Vali Münir Karaloğlu ile sosyal medya buluşmalarında önümüzdeki hafta Çınar'ın sorunları masaya yatırılacak. Vali Münir Karaloğlu tarafından, ilçelerin sorunlarını ve vatandaşların taleplerini çözüme kavuşturmak amacıyla gerçekleştirilen sosyal medya buluşmaları 22 Aralık 2020 Salı günü saat 16.00'da Diyarbakır Valiliğinin Facebook, Twitter, Youtube ve Instagram hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Çüngüş'e üzüm sıkma makinesi hibesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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