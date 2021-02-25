Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kocaköy ilçesine park yapacak
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kocaköy ilçesine park yapacak

25.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:51
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kocaköy ilçesine park yapacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kocaköy ilçesinde vatandaşların hizmetine sunmak üzere 6 bin 400 metrekare alan üzerine park yapacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kocaköy ilçesinde vatandaşların hizmetine sunmak üzere 6 bin 400 metrekare alan üzerine park yapacak.

Büyükşehir Belediyesi, Kocaköy'de 6 bin 400 metrekare alan üzerine park inşa etmek için 3 milyon 369 bin 477 lira 6 kuruş olan ihale gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesinde çıkılan ihaleye 12 firma katıldı.

Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu'nda gerçekleştirilen ihalede, firmaların teklif mektupları açıklanarak dosyalarında eksiklik olup olmadığı incelendi.

İhale Komisyonu, yapacağı değerlendirmelerin ardından kazanan firmayı kısa zamanda açıklayacak.

İçerisinde kafeterya, mescit, yürüme, yolları, spor aletleri, çocuk oyun grubu, kamelyalar, oturma birimleri bulunan parkın güvenliğini sağlamak için üzeri panel çitle kaplı çevre duvarı yapılacak. Parkta ayrıca alt yapı çalışmalarına bağlı olarak park sulama sistemi kurulacak. Parkın yeşillendirilmesi ve ağaçlandırılması Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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