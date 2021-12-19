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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı Türkiye finaline kaldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı Türkiye finaline kaldı
AA / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı, Adana'da yapılacak Atletizm Kulüpler Türkiye Şampiyonası finaline katılmaya hak kazandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye spor Atletizm Takımı, Adana'da yapılacak Atletizm Kulüpler Türkiye Şampiyonası finaline katılmaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ücretsiz spor okullarına katılan ve başarı gösteren sporcuların yer aldığı atletizm takımı, 17 Aralık'ta Seyrantepe Atletizm Sahasında yapılan Bölgesel Kros Ligi Türkiye yarı final yarışlarında başarı gösterdi.

Yarışmalarda ter döken U14 erkekler ikinci, U16 kızlar üçüncü ve U16 erkekler ise dördüncü oldu.

Yarışma sonunda açıklama yapan antrenör Çetin Aslan, 30 Aralık'ta Adana'da yapılacak Atletizm Kulüpler Türkiye Şampiyonası Finaline katılmaya hak kazandıklarını ve kenti en iyi şekilde temsil edip şampiyonluk kupası ile dönmek istediklerini belirtti.

Aslan, hedeflerinin kente olimpiyat şampiyonluğu getirmek olduğunu kaydetti.

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AA / Bestami Bodruk - Son Dakika Haberleri

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