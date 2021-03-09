Diyanet İşleri Başkanlığı: 2020 hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için adayların kura ve kayıt hakları 2021 için de devam etmektedir
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Diyanet İşleri Başkanlığı: 2020 hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için adayların kura ve kayıt hakları 2021 için de devam etmektedir

09.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:16
Diyanet İşleri Başkanlığı: 2020 hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için adayların kura ve kayıt hakları 2021 için de devam etmektedir

Diyanet İşleri Başkanlığı: 2020 hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için adayların kura ve kayıt hakları 2021 için de devam etmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı: 2020 hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için adayların kura ve kayıt hakları 2021 için de devam etmektedir

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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