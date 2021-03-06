Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kimdir? Ali Erbaş sağlık durumu ne? Ali Erbaş koronavirüs mü oldu?
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kimdir? Ali Erbaş sağlık durumu ne? Ali Erbaş koronavirüs mü oldu?

06.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:14
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kimdir? Ali Erbaş sağlık durumu ne? Ali Erbaş koronavirüs mü oldu?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Durumunun iyi olduğunu belirten Erbaş, "Hafif atlatmak nasip olur inşallah. Dualarınızı bekliyorum." dedi. Peki, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kimdir?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüse yakalandığını açıkladı. Erbaş, paylaşımında genel sağlık durumuna ilişkin de bilgi vererek şu ifadeleri kullandı: "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim." Peki,Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kimdir? Ali Erbaş sağlık durumu ne? Ali Erbaş koronavirüs mü oldu?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ KİMDİR?

Hayatı

1980'de Sakarya İmam-Hatip Lisesi'nden, 1984'te ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1987'de Tefsir Anabilim Dalında "Kur'an'daki Tekrarlar" isimli teziyle Yüksek Lisansını, 1993'te ise Dinler Tarihi Anabilim Dalında "İlâhî Dinlerde Melek İnancı" isimli teziyle doktorasını tamamlamıştır. 1998'de doçent unvanını almıştır. 1997 yılından 2002 yılına kadar Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Burada çalışırken, 2004 yılında profesör unvanını almıştır. 2006-2011 yılları arasında ise iki dönem olmak üzere dekanlık görevini üstlenmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığındaki kariyeri

2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanmış ve 6 yıl bu görevi yürütmüştür. 17 Eylül 2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı olarak atanmıştır.

12 kitabı, çok sayıda makalesi ve yurt içinde ve yurt dışında sunduğu pek çok sempozyum bildirisi ve konferansı bulunan Prof. Dr. Ali Erbaş, evli ve 4 çocuk babasıdır.

ALİ ERBAŞ SAĞLIK DURUMU NE?

Erbaş, paylaşımında genel sağlık durumuna ilişkin de bilgi vererek şu ifadeleri kullandı: "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim."

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