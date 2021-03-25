Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Batman Valiliğini ziyaret etti
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Batman Valiliğini ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Batman Valiliğini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Batman Valiliğini ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Batman Valiliğini ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Erbaş, Vali Hulusi Şahin'le görüştü.

Valiliği ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzalayan Erbaş, ardından burada yaptığı açıklamada, Batman'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Erbaş, Berat Kandili programı vesilesiyle kente geldiğini belirterek, "Bütün milletimizin ve İslam aleminin Berat gecesi mübarek olsun." dedi.

Din görevlileriyle de salgın tedbirlerine uyarak bazı istişarelerde bulunacaklarını aktaran Erbaş, Berat Kandili hazırlığını da yapacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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