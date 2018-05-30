Dışişleri'nden Abhazya ve Güney Osetya'nın Tanınmasına Tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Suriye rejiminin Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıma ve diplomatik ilişki kurma kararı, uluslararası hukuk, BM Şartı ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlalidir." dedi.