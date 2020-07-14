Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan için başsağlığı mesajı DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'ın Semengan vilayetinde, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyse başsağlığı açıklaması yayımladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'ın Semengan vilayetinde, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyse başsağlığı açıklaması yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın Semengan vilayetinde bugün Ulusal Güvenlik Direktörlüğü'nü (NDS) hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi. Açıklamada ayrıca, Afganistan'da son dönemde artan şiddet eylemlerine bir an önce son verilmesi, çağrısında bulunuldu.

Kaynak: DHA