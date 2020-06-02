Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaların yerini gösteren...
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Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaların yerini gösteren...

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları içinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) sismik araştırma ve sondaj ruhsat başvurusunda bulunduğu yeni ruhsat sahalarını gösteren haritayı paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaların yerini gösteren...
02.06.2020 21:59 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:20

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları içinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) sismik araştırma ve sondaj ruhsat başvurusunda bulunduğu yeni ruhsat sahalarını gösteren haritayı paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, BM'ye bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları ile TPAO'nun bu sınırlar içindeki araştırma ve sondaj ruhsat başvurusunda bulunduğu yeni ruhsat sahalarını gösteren haritalara yer verdi.

"Türkiye, egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdürecek"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, TPAO'nun araştırma ve sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunduğu yeni ruhsat sahalarının, Türkiye'nin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içinde olduğunu hatırlatarak, "Ülkemiz, defalarca duyurduğu bu sahada egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdürecektir." açıklamasında bulunmuştu.

TPAO, Akdeniz'de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu, pafta numaraları belirlenmiş ruhsat sahalarında yedi adet ilave petrol sahası için başvuruda bulunmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı 30 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Kaynak: AA

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