Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı Cerendi ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı Cerendi ile telefonda görüştü

08.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:12
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı Cerendi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu ile Cerendi'nin görüşmesinde Libya konusu ele alındı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda, Libya'da 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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