Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı Cerendi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu ile Cerendi'nin görüşmesinde Libya konusu ele alındı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda, Libya'da 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan