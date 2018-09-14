Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistan'da

– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmran Han, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavit Bajva ile görüştü.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüşen Çavuşoğlu, daha sonra Dışişleri Bakanı Kureyşi ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. - İstanbul