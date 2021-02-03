Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı Soreide ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı Soreide ile görüştü

03.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:33
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı Soreide ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Eriksen Soreide'yle görüşmesinde Türkiye-Norveç ikili ilişkilerini, Yukarı Karabağ, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin korunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Enerji başta olmak üzere iş birliğimizi her alanda daha da ilerletmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Norveç Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından da iki bakanın iyi ve açık sözlü bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedilerek, "Norveç ve Türkiye yakın NATO müttefikidir ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Avrupa Konseyi üzerinden ortak hedeflere sahiptir. Diyaloğu sürdürmek önemli." mesajı paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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