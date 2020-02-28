Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katar'a gidiyor
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katar'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Taliban arasında varılan anlaşmanın 29 Şubat'ta Doha'da düzenlenecek imza törenine katılmak üzere Katar'a gidecek.

28.02.2020 23:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 23:50
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katar'a gidiyor

Dışişleri Bakanı , ABD ile Taliban arasında varılan anlaşmanın 29 Şubat'ta 'da düzenlenecek imza törenine katılmak üzere 'a gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Katar Devleti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim El Thani'nin davetine icabetle, Afganistan'da barışın tesisine yönelik çabalar bağlamında ABD ile Taliban arasında varılan anlaşmanın 29 Şubat 2020 tarihinde Doha'da düzenlenecek imza törenine katılmak ve bu vesileyle bazı mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulunmak üzere Katar'ı ziyaret edecektir" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İHA

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